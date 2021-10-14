Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала свій танець на шостому ефірі" Танців з зірками " і розговорилася про виступ.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною вітчизняною співачкою. Зірка заявила про себе на "Х-Фактор", А тепер одна з найпопулярніших виконавців України. У новому сезоні "Танців" Олександра вирішила спробувати себе в якості учасниці. Зірка вже пройшла шість ефірів і продовжує виступи.

На нових кадрах Олександра показала, як танцювала в останньому ефірі. Зірка виконала з партнером Юрієм Мєшковим танець ча-ча-ча.

"Це був найскладніший ефір для мене.

І не тільки через шалений стрес і шок крізь який ми всі пройшли в зоні ризику. Але й тому, що я дуже боялася підвести свого кумира - Девіда Боуї. Я дуууже хотіла показати всім як легко і невимушено можна танцювати під його пісню, але танець Ча-ча-ча дуже ускладнив це завдання.

Цей артист для мене - набагато більше ніж музика. Він дав мені натхнення йти до своєї мети. Він дав мені зрозуміти, що я не одна в цьому світі, хто відчуває себе таким, що це нормально і що можна свою інакшість перетворити в мистецтво, яке ще на довгі роки залишиться в музиці.

І я дуже дуже вдячна всім, що мені можливість станцювати для вас ще раз.

Ми здивуємо вас і покажемо все на нас вистачить!",- написала Олександра.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Партнер просто молодець", " Ви молодці. Вірю в вас", "яка очманіла, класна, розумниця"," Олександра, ви неймовірна", " ви красива пара і з кожним ефіром все більше видно прогрес !! - Молодці, вболіваю за вашу пару !!)))))".

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