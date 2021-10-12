Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, приняла участие в съемках первого украинского кино о блогерах, встретив там актрису Ольгу Сумскую.
Известная певица приняла участие в съемке фильма "Любовь и блогеры", сообщает Politeka.net. Об этом стало известно из сторис, выложенных в Инстаграм актрисой Ольгой Сумской, которая тоже снимается в этом фильме.
Александра Зарицкая появилась в белом платье с вышивкой.
"Кто к нам пришел? Моя кисуля золотая! Болеем за тебя! Вчера посылала СМС-ки. Но какая форма! Лебедь! Да, кисуля?", - сделала комплимент Сумская Зарицкой, отмечая ее заметно похудевшую фигуру.
"Еще несколько недель, и ты уже будешь, я не знаю... Как Кухар!", - отметила актриса.
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"Не хочу, как Кухар. Давай не как Кухар!", - сказала Зарицкая.
Отметим, Александра Зарицкая принимает участие в шоу "Танці з зірками", где одной и судей стала украинская прима-балерина Екатерина Кухар. Последняя старается строго оценивать возможности пар на паркете, и часто ставит не самые высокие оценки.
В последнем эфире Александра Зарицкая со своим партнером оказались в конце турнирной таблицы, но, к счастью, голоса зрителей спасли пару от выбытия.
Напомним, Зарицкая из KAZKA понежилась в ванной, засветив огромные синяки после "Танців з зірками"
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