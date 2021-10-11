Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая снимается в комедии "Любовь и блогеры", показала поклонникам образ директора клуба, которую должна сыграть.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - талантливая артистка театра и кино. За плечами женщины множество удачно сыгранных ролей в фильмах, сериалах и на сцене театра. Сейчас Ольга Сумская снимается в комедии "Любовь и блогеры", которую продюсирует Владимир Остапчук.

В своем Instagram Сумская поделилась фотографиями и видео со съемок, на которых предстала в образе директора клуба города Караплик госпожи Тамары.

"Повезло,так повезло! Директор клуба города КАГАПЛИК - госпожа Тамара! Всем добра!",- написала Сумская.

Как видим, актрисе сделали макияж с голубыми тенями и розовой помадой, а также сделали традиционную для 80-х годов прическу.

В комментариях поклонники написали, что в образе директора Сумская стала похожей на российскую исполнительницу Ирину Аллегрову.

"Аахахахахаха 🤣🤣🤣🤣 после такого фана понимаешь какой же крутой на самом деле у Оли вкус", " Господи, думаю, я же на Аллегрову не подписана, что она тут делает? 😄😄😄 ", "Ух, какая колоритная! 🔥", "Подумала, что у меня в ленте делает Ирина Аллегрова 😳🤔😆😆😆 ", " Во всех образах прекрасны! 😍👏Резко фото увидела подумала как похорошела Аллегрова 😮✌🏻👍🏻 ", "В этом образе вы можете заменять на сцене Ирину Аллергову 😆 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Сумская пришла в ярость от выходки соседей, появились кадры: "Вот как тут не...".

Напомним, что муж Сумской Борисюк начал резко дергаться прямо за обедом, артистка напугана: "Витасик, ты что".

A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры.