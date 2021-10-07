Народна артистка України Ольга Сумська у спортивному костюмі та кепці зібралася на ранкову пробіжку зі своїми домашніми улюбленцями, актриса виглядала дуже стомленою.

Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська – успішна артистка театру та кіно. Зірка багато гастролює Україною та бере участь у різноманітних виставах разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Окрім цього, Сумська встигає зніматися у кіно. Зараз актриса працює над комедією "Любов і блогери" разом із Володимиром Остапчуком та іншими знаменитостями.

Попри це, Ольга Сумська знаходить час на себе. У своєму Instagram артистка розповіла, що вона кожного ранку бігає разом із своїми собаками. Сумська поділилася світлиною у спортивному костюмі та окулярах.

"Пів годинки пробіжки", - написала акторка.

Зауважимо, 55-річна Ольга Сумська на світлині виглядала втомленою та постарілою. Ймовірно, дається в знаки робота та недоспані ночі.

Рaніше Politeka писaлa, що Сумська детально показала інтер'єр своєї квартири з золотими кранами, мармуром і сходами: "Немає сил...".

Нагадаємо, що 55-річна Ольга Сумська похвалилася саморобним макіяжем: "Може, трохи занадто?".

A ще Politeka повідомлялa, що Ольга Сумська здивувала яскравим образом, вдягнувши сукню з паєтками: фото.