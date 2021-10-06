Відома актриса театру і кіно Ольга Сумська показала, в якій компанії проводить прогулянку зі своїми вихованцями.

У 55-річної зірки вже давно є свій розпорядок дня, якому вона зазвичай слідує. Причому нерідко Ольга влаштовує собі ранні ранкові тренування з пробіжками, а також вигулює домашніх улюбленців на самоті.

Цього разу зірці вдалося привернути увагу несподіваною зустріччю під час однієї з таких прогулянок парком. Як виявилося, компанію Ользі склав її колега.

"Ось вона зустріч! Добрий знак. І ось, між іншим, тут приклад для багатьох господарів! Таких чарівних собачок сам вигулює, це героїчний вчинок! А ось мій Віталік.... Його не витягнеш " - поскаржилася Сумська і похвалила свого колегу Гаріка Кричевського.

Також зірка показала свій візит до косметолога і модну процедуру, яка зволожує шкіру.

Спочатку Ольга показала кадри з холу клініки, на яких видно також її чоловіка Віталія Борисюка. Потім на відео видно, як актриса лежить на кріслі майстра вже під час сеансу і показує, як це відбувається.

Наприкінці Сумська поділилася результатом роботи косметолога. Вона нахвалює цю процедуру, запевняючи, що її обличчя стало дуже зволоженим, а ефект буде триматися більше тижня.

Нагадавши, Ольга Сумська без макіяжу розчулила ніжними кадрами з чоловіком Борисюком:"дуже красиві".

Як повідомляла Politeka, Сумська зловила Борисюка під час переодягання, пожартувавши над його вбранням: "така пара".

Також Politeka писала, що Дікусар зробив зізнання після ефіру "Танців з зірками", зачепивши екс-партнерку Сумську: "за твої слова...".