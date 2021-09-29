Известная актриса Ольга Сумская показала, как готовится к спектаклю вместе с мужем

Как пишет Politeka.net, 55-летняя звезда украинского театра засветилась в одном из своих театральных образов. Она позировала в эффектном фиолетовом наряде с оригинальным головным убором. Сумская показала, как они с мужем Виталием Борисюком готовятся к спектаклю в Харькове.

«Поручик Смирнов, вы готовы?», - обратилась артистка к мужу.

«Всегда готов», - ответил ей Борисюк.

«И помещица Попова тоже», - отметила Сумская.

Также актриса опубликовала видео, на котором засветила своего мужа в процессе подготовки к спектаклю. Борисюк стоял в штанах и расстегнутой рубашке. На лице у него красовались огромные приклеенные усы.

«Ну вот, собственно, такая пара. Сейчас Виталий Николаевич оденет еще вот эти ботфорты. Ну что, я пошла на сцену», - пошутила Сумская, красуясь перед зеркалом.

Как известно, Борисюк и Сумская довольно часто играют в одних и тех же спектаклях. Это благотворно влияет на их многолетний союз.

Напомним, что Ольга Сумская превратилась в бизнес-леди.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская очаровала видом в ярко-синем костюме: "Люблю этот стиль".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская подчеркнула тонкую талию черным поясом: "Стиль преппи".