Известная актриса Ольга Сумская показала, как готовится к спектаклю вместе с мужем
Как пишет Politeka.net, 55-летняя звезда украинского театра засветилась в одном из своих театральных образов. Она позировала в эффектном фиолетовом наряде с оригинальным головным убором. Сумская показала, как они с мужем Виталием Борисюком готовятся к спектаклю в Харькове.
«Поручик Смирнов, вы готовы?», - обратилась артистка к мужу.
«Всегда готов», - ответил ей Борисюк.
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«И помещица Попова тоже», - отметила Сумская.
Также актриса опубликовала видео, на котором засветила своего мужа в процессе подготовки к спектаклю. Борисюк стоял в штанах и расстегнутой рубашке. На лице у него красовались огромные приклеенные усы.
«Ну вот, собственно, такая пара. Сейчас Виталий Николаевич оденет еще вот эти ботфорты. Ну что, я пошла на сцену», - пошутила Сумская, красуясь перед зеркалом.
Как известно, Борисюк и Сумская довольно часто играют в одних и тех же спектаклях. Это благотворно влияет на их многолетний союз.
Напомним, что Ольга Сумская превратилась в бизнес-леди.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская очаровала видом в ярко-синем костюме: "Люблю этот стиль".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская подчеркнула тонкую талию черным поясом: "Стиль преппи".