Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала свій новий стильний лук з класичним брючним костюмом
Ольга Сумська є популярною актрисою театру і кіно. У 55 років зірка веде не тільки активний спосіб життя, але і встигає займатися сім'єю. Артистка зараз приступила до роботи над новим серіалом з блогерами, тому публікує багато різних кадрів.
Цього разу зірка показала, як приділяє час собі після чергових зйомок. Ольга вирушила по магазинах і вирішила придбати кілька обновок. У тому числі і досить стильний класичний темно-синій костюм без принтів і аксесуарів.
Як відомо, актриса віддає перевагу класичному стилю, завжди з'являється на заходах в довгих елегантних сукнях і не любить відвертість, тому фасон її нарядів завжди вельми закритий.
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Раніше Сумська показала кадри, зроблені під час підготовки до зйомок у серіалі. Зараз зірка задіяна не в одному проекті і чергує роботу і гастролі. Записавши Сторіси, Ольга покрасувалася перед камерою.
Позувала Ольга в закритій скромній сукні з яскравим принтом, яка ідеально їй підійшла і підкреслила сяючу красу. У 55 років Ольга демонструє, що можна виглядати молодо і без пластики, а також не приховувати обличчя під фільтрами. Тому в серіалі Ольга намагається відіграти свою роль дуже впевнено, не турбуючись за образ.
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