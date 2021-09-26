Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала свій новий стильний лук з класичним брючним костюмом

Ольга Сумська є популярною актрисою театру і кіно. У 55 років зірка веде не тільки активний спосіб життя, але і встигає займатися сім'єю. Артистка зараз приступила до роботи над новим серіалом з блогерами, тому публікує багато різних кадрів.

Цього разу зірка показала, як приділяє час собі після чергових зйомок. Ольга вирушила по магазинах і вирішила придбати кілька обновок. У тому числі і досить стильний класичний темно-синій костюм без принтів і аксесуарів.

Як відомо, актриса віддає перевагу класичному стилю, завжди з'являється на заходах в довгих елегантних сукнях і не любить відвертість, тому фасон її нарядів завжди вельми закритий.

Раніше Сумська показала кадри, зроблені під час підготовки до зйомок у серіалі. Зараз зірка задіяна не в одному проекті і чергує роботу і гастролі. Записавши Сторіси, Ольга покрасувалася перед камерою.

Позувала Ольга в закритій скромній сукні з яскравим принтом, яка ідеально їй підійшла і підкреслила сяючу красу. У 55 років Ольга демонструє, що можна виглядати молодо і без пластики, а також не приховувати обличчя під фільтрами. Тому в серіалі Ольга намагається відіграти свою роль дуже впевнено, не турбуючись за образ.

Раніше Politeka писала, що Ольга Сумська з гордістю показала Борисюка у ванній на всю країну: "ні до чого причепитися"

Нагадавши, Сумська без макіяжу та зачіски поділилася кумедними кадрами: "повний релакс"

A ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала рідну сестру, з якою не спілкується, і улюбленого батька: могло б виповнитися 87