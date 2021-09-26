Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала свой новый стильный лук с классическим брючным костюмом

Ольга Сумская является популярной актрисой театра и кино. В 55 лет звезда ведет не только активный образ жизни, но и успевает заниматься семьей. Артистка сейчас приступила к работе над новым сериалом с блогерами, поэтому публикует много разных кадров.

В этот раз звезда показала, как уделяет время себе после очередных съемок. Ольга отправилась по магазинам и решила приобрести несколько обновок. В том числе и довольно стильный классический темно-синий костюм без принтов и аксессуаров.

Как известно, актриса предпочитает классический стиль, всегда появляется на мероприятиях в длинных элегантных платьях и не любит откровенность, поэтому фасон ее нарядов всегда весьма закрытый.

Ранее Сумская показала кадры, сделанные во время подготовки к съемкам в сериале. Сейчас звезда задействована не в одном проекте и чередует работу и гастроли. Записав Сторисы, Ольга покрасовалась перед камерой.

Позировала Ольга в закрытом скромном платье с ярким принтом, которое идеально ей подошло и подчеркнуло сияющую красоту. В 55 лет Ольга демонстрирует, что можно выглядеть молодо и без пластики, а также не скрывать лицо под фильтрами. Поэтому в сериале Ольга старается отыграть свою роль очень уверенно, не беспокоясь за образ.

Ранее Politeka писала, что Ольга Сумская с гордостью показала Борисюка в ванной на всю страну: "Не к чему придраться"

Напомним, Сумская без макияжа и прически поделилась забавными кадрами: "Полный релакс"

A еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская показала родную сестру, с которой не общается, и любимого отца: могло бы исполниться 87