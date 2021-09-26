Українська народна і заслужена артистка Ольга Сумська показала незвичайний образ

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною актрисою театру і кіно більше 30 років. Артистка знялася в безлічі картин і продовжує плідно працювати. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де просуває себе і ділиться особистими кадрами.

Цього разу Ольга показала в сторіс незвичайний образ. Сумська була в темному костюмі, позуючи перед дзеркалом. Образ актриса доповнила босоніжками на підборах.

"Люблю цей стиль", - написала Ольга.

Сумська також додала голосування, запитавши:

"Як вам?".

Фанатам були дані два варіанти відповіді:" так "і"ні".

До цього Ольга опублікувала скрін бою Олександра Усика, який переміг Ентоні Джошуа, забравши у нього три чемпіонські пояси.

"З перемогою, Олександр Усик. Вітаємо нашого чемпіона", - написала Сумська над фотографією в Instagram.

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