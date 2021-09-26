Українська народна і заслужена артистка Ольга Сумська показала незвичайний образ
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною актрисою театру і кіно більше 30 років. Артистка знялася в безлічі картин і продовжує плідно працювати. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де просуває себе і ділиться особистими кадрами.
Цього разу Ольга показала в сторіс незвичайний образ. Сумська була в темному костюмі, позуючи перед дзеркалом. Образ актриса доповнила босоніжками на підборах.
"Люблю цей стиль", - написала Ольга.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Дітей почнуть позбавляти спадщини, відома причина: "Українці, які не хочуть..."
Бій Усика - Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
Сумська також додала голосування, запитавши:
"Як вам?".
Фанатам були дані два варіанти відповіді:" так "і"ні".
До цього Ольга опублікувала скрін бою Олександра Усика, який переміг Ентоні Джошуа, забравши у нього три чемпіонські пояси.
"З перемогою, Олександр Усик. Вітаємо нашого чемпіона", - написала Сумська над фотографією в Instagram.
Нагадаємо, Кароль, Сумська, Потап та інші зірки засипали Усика привітаннями
А ще Politeka писала, що 55-річна Ольга Сумська кокетливо покрутила фігурою в одній шовковій піжамі
Також Politeka повідомляла, що Сумська без косметики і укладання показала, якими процедурами балує себе в салоні