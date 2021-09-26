Украинская Народная и Заслуженная артистка Ольга Сумская показала необычный образ

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой театра и кино более 30 лет. Артистка снялась во множестве картин и продолжает плодотворно работать. Не забывает звезда и о социальных сетях, где продвигает себя и делится личными кадрами.

В этот раз Ольга показала в сторис необычный образ. Сумская была в темном костюме, позируя перед зеркалом. Образ актриса дополнила босоножками на каблуке.

"Люблю этот стиль", - написала Ольга.

Сумская также добавила голосование, спросив:

"Как вам?".

Фанатам были даны два варианта ответа: "Да" и "Нет".

До этого Ольга опубликовала скрин боя Александра Усика, который победил Энтони Джошуа, забрав у него три чемпионских пояса.

"С победой, Александр Усик. Поздравляем нашего чемпиона", - написала Сумская над фотографией в Инстаграм.

Напомним, Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями

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