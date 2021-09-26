Украинская Народная и Заслуженная артистка Ольга Сумская показала необычный образ
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой театра и кино более 30 лет. Артистка снялась во множестве картин и продолжает плодотворно работать. Не забывает звезда и о социальных сетях, где продвигает себя и делится личными кадрами.
В этот раз Ольга показала в сторис необычный образ. Сумская была в темном костюме, позируя перед зеркалом. Образ актриса дополнила босоножками на каблуке.
"Люблю этот стиль", - написала Ольга.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
"Мастер Шеф" Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда: "Нравится, что здесь есть..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Сумская также добавила голосование, спросив:
"Как вам?".
Фанатам были даны два варианта ответа: "Да" и "Нет".
До этого Ольга опубликовала скрин боя Александра Усика, который победил Энтони Джошуа, забрав у него три чемпионских пояса.
"С победой, Александр Усик. Поздравляем нашего чемпиона", - написала Сумская над фотографией в Инстаграм.
Напомним, Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями
А еще Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская кокетливо покрутила фигурой в одной шелковой пижаме
Также Politeka сообщала, что Сумская без косметики и укладки показала, какими процедурами балует себя в салоне