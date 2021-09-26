Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Ольга Сумская и другие украинские звезды бурно отреагировали на победу боксера Александра Усика над Энтони Джошуа
В ночь на 26 сентября в Лондоне состоялся поединок, в котором сошлись украинский и британский актер. По его итогам победил Усик, став чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Как пишет Politeka.net, громкая победа боксера впечатлила очень многих украинских звезд.
Так, певица Тина Кароль записала сториз со своей командой.
«Поздравляем Усика всей командой!», - кричит звезда на видео.
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«Поздравляем! Гордость! Слава Украине!», - написал в Инстаграм ведущий Юрий Горбунов.
«Поздравляю! Всю Украину и Украинский бокс победой!», - заявил в своем посте Потап.
«АЛЕКСАНДР УСИК, поздравляем нашего ЧЕМПИОНА с исторической победой! Наша гордость! Гордимся! Это был просто невероятный бой!», - считает Ольга Сумская.
«Наш чемпион!», - восхитилась ведущая Леся Никитюк.
«Ты наша легенда! Украина превыше всего! Слава Украине», - написал на своей странице Дзидзьо.
«Радость! Гордость! Победа! Гениальный спортсмен!!!! Чемпион чемпионов!!», - не смог сдержать эмоций Дмитрий Монатик.
Напомним, бой Усика - Джошуа за звание чемпиона мира: самые яркие моменты и кто победил.
Как сообщала Politeka, Усик перед боем с Джошуа обратился к жене, показав страстное фото.
Также Politeka писала, что Усик перед боем обратился к Энтони Джошуа с неожиданной просьбой.