Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала кокетливый образ дома в одной ночнушке
Ольга Сумская в свои 55 лет может доказать, что выглядит она значительно моложе своего возраста. Причем звезда очень заботится о себе и своем здоровье.
Как правило, по вечерам Сумская не только ходит на прогулку с домашними питомцами, она также отправляется на пробежку. Как можно заметить на фото из Сторисов Сумской, ей сть чем удивить.
В простой шелковой пижаме на тонких лямках звезда выглядела весьма стильно и просто одновременно. Причем поскольку Ольга предпочитает скрывать фигуру от лишних глаз, она не переходит грани дозволенного и даже фото в пижаме выходит довольно милых и кокетливым.
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Ранее стало известно о том, что Ольга Сумская будет сниматься в новом проекте. Звезда записала серию сторисов, где показала новый образ для картины Остапчука.
В видео Ольга сидела в гримерке, пока Ольге делали прическу.
"Колдуем", - написала Ольга. На втором фото красотка показала вблизи. "Первый день нового проекта.Сегодня очень комфортный актерский вагончик. Ну, а я готовлюсь к сьемочке. Новый персонаж и новые эмоции, друзья", - сказала Сумская на видео.
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