Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала кокетливый образ дома в одной ночнушке

Ольга Сумская в свои 55 лет может доказать, что выглядит она значительно моложе своего возраста. Причем звезда очень заботится о себе и своем здоровье.

Как правило, по вечерам Сумская не только ходит на прогулку с домашними питомцами, она также отправляется на пробежку. Как можно заметить на фото из Сторисов Сумской, ей сть чем удивить.

В простой шелковой пижаме на тонких лямках звезда выглядела весьма стильно и просто одновременно. Причем поскольку Ольга предпочитает скрывать фигуру от лишних глаз, она не переходит грани дозволенного и даже фото в пижаме выходит довольно милых и кокетливым.

Ранее стало известно о том, что Ольга Сумская будет сниматься в новом проекте. Звезда записала серию сторисов, где показала новый образ для картины Остапчука.

В видео Ольга сидела в гримерке, пока Ольге делали прическу.

"Колдуем", - написала Ольга. На втором фото красотка показала вблизи. "Первый день нового проекта.Сегодня очень комфортный актерский вагончик. Ну, а я готовлюсь к сьемочке. Новый персонаж и новые эмоции, друзья", - сказала Сумская на видео.

Напомним, Сумская в образе дерзкой продавщицы обескуражила внешностью на съемке

А еще Politeka писала, что Сумская без косметики и укладки показала, какими процедурами балует себя в салоне

Также Politeka сообщала, что Сумскую с Борисюком, семью Кошевого и еще восемь пар назвали самыми крепкими в украинском шоу-бизе