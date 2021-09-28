Актриса театру і кіно Ольга Сумська показала новий образ, порадувавши українців
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною вітчизняною актрисою. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Актриса активно продовжує зніматися в проектах, а також радувати грою в театрі українців. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Сумська на новому фото, яке розмістила в сторіс, була в костюмі. Ольга доповнила образ стильним поясом, вражаючи фігуркою на кадрі.
"Стиль преппі", - написала Сумська.
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"Я сьогодні Тамара", - сказала Ольга в наступному сторі і одягла капелюшок.
Варто відзначити, що стиль преппі це стильний одяг, який носять учні в приватних елітних школах. Даний одяг характеризується сумішшю ділового стилю і зручних речей, маючи на увазі охайність, елітність і зручність.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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