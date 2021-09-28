Актриса театра и кино Ольга Сумская показала новый образ, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Актриса активно продолжает сниматься в проектах, а также радовать игрой в театре украинцев. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Сумская на новом фото, которое разместила в сторис, была в костюме. Ольга дополнила образ стильным поясом, впечатляя фигуркой на кадре.

"Стиль преппи", - написала Сумская.

"Я сегодня Тамара", - сказала Ольга в следующем стори и надела шляпку.

Стоит отметить, что стиль преппи это стильная одежда, которую носят ученики в частных элитных школах. Данная одежда характеризуется смесью делового стиля и удобных вещей, подразумевая опрятность, элитность и удобство.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, Ольга Сумская впечатлила луком в эффектном костюме и на каблуках

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская в образе строгой бизнес-леди показала стильный образ в примерочной

Также Politeka писала, что Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями



