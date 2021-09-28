Актриса театра и кино Ольга Сумская показала новый образ, порадовав украинцев
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Актриса активно продолжает сниматься в проектах, а также радовать игрой в театре украинцев. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Сумская на новом фото, которое разместила в сторис, была в костюме. Ольга дополнила образ стильным поясом, впечатляя фигуркой на кадре.
"Стиль преппи", - написала Сумская.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский, которому подарили квартиру в новостройке, взмолился о помощи: "Людоньки"
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Жена "Холостяка" Добрынина призналась в кризисе в отношениях с мужем: "Рвем на себе волосы, плачем"
"Я сегодня Тамара", - сказала Ольга в следующем стори и надела шляпку.
Стоит отметить, что стиль преппи это стильная одежда, которую носят ученики в частных элитных школах. Данная одежда характеризуется смесью делового стиля и удобных вещей, подразумевая опрятность, элитность и удобство.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
Напомним, Ольга Сумская впечатлила луком в эффектном костюме и на каблуках
А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская в образе строгой бизнес-леди показала стильный образ в примерочной
Также Politeka писала, что Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями