Известная актриса театра и кино Ольга Сумская показала, в какой компании проводит прогулку со своими питомцами.

У 55-летней звезды уже давно есть свой распорядок дня, которому она обычно следует. Причем нередко Ольга устраивает себе ранние утренние тренировки с пробежками, а также выгуливает домашних любимцев в одиночестве.

В этот раз звезде удалось привлечь внимание неожиданной встречей во время одной из таких прогулок по парку. Как оказалось, компанию Ольге составил ее коллега.

«Вот она встреча! Добрый знак. И вот, между прочим, здесь пример для многих хозяев! Таких очаровательных собачек сам выгуливает, это героический поступок! А вот мой Виталик…. Его не вытянешь» - пожаловалась Сумская и похвалила своего коллегу Гарика Кричевского.

Также звезда показала свой визит к косметологу и модную процедуру, которая увлажняет кожу.

Сначала Ольга показала кадры из холла клиники, на которых видно также ее мужа Виталия Борисюка. Затем на видео видно, как актриса лежит на кресле мастера уже во время сеанса и показывает, как это происходит.

В конце Сумская поделилась результатом работы косметолога. Она нахваливает эту процедуру, уверяя, что ее лицо стало очень увлаженным, а эффект будет держаться больше недели.

Напомним, Ольга Сумская без макияжа умилила нежными кадрами с мужем Борисюком: "Очень красивые".

Как сообщала Politeka, Сумская поймала Борисюка во время переодевания, подшутив над его нарядом: "Такая пара".

Также Politeka писала, что Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова...".