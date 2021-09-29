Известная украинская актриса Ольга Сумская поздравила с мужем всех украинцев
Популярная артистка с 1996 года состоит в браке с коллегой Виталием Борисюком, передает Politeka.net. У пары есть общая дочь Анна.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк часто делятся семейными кадрами. Видно, что пара не растратила свою любовь за годы совместной жизни.
На новых кадрах супруги, обнимаясь, обратились к украинцам. Артист даже спел, заставив Сумскую улыбнуться. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Друзья! С международным днем сердец! ♥ ️ ♥ ️ @vitaliyborysyuk
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Празднуем сегодня в Харькове со спектаклем", - написала актриса без макияжа.
За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Очень классные обожаю Вас! Будьте счастливы ❤️❤️❤️", "❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌺🌺🌺👍👍👍 Спасибо! Вы хороши! ,,На горе два дубки,, 💋💋💋👏👏👏👏 👏 "," ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥 как я вас обожаю ... 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 ", "Очень красивые и положительные 😍 😍😍", - написали пользователи сети.
Отметим, в одном из интервью Сумская рассказала секрет счастливого брака - он лежит в терпении. По словам звезды, женщинам нужно быть терпеливыми.
"Когда мне хочется высказаться, я сначала посчитаю до пяти или десяти, чтобы сдержаться и не сказать лишнего", - поделилась артистка.
Напомним, что дочь Сумской решила показать, какой мама была до популярности
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