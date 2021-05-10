Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Анна Борисюк, вспомнила, какой была ее мама

Ольга Сумская вместе со своей сестрой, Натальей, родилась в семье артистов, передает Politeka.net. Красотки с детства влюбились в сцену, поэтому сразу выбрали свою будущую профессию.

В частности, Ольга в 1987 году окончила КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого, уже в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Она играла в разных спектаклях, но большую популярность актрисе принесла роль Роксоланы в сериале «Роксолана» в 1997 году.

К слову, 1996 году артистка вышла замуж во второй раз за актера, Виталия Борисюка, и родила младшую дочь, Анну. Последней сейчас 19 лет, она нередко вспоминает свою маму в Инстаграм.

Так, Анна опубликовала в сторис фото Ольги Сумской, какой та была до "Роксоланы".

На фото известная актриса позировала в блузе, жакете и клетчатой юбочке. Завершили образ аксессуары.

Фото черно-белое, но отчетливо видно, что знаменитость еще не блондинка - ее волосы темные.

"Мой главный источник любви - МА", - написала дочь Сумской.

Отметим, свою первую дочь, Антонину Паперную, Ольга Сумская родила в 1990 году от актера Евгения Паперного. Пара рассталась спустя четыре года брака, когда Антонине был всего год.

На днях Ольга вместе со своим вторым супругом отметила 25-летие со дня свадьбы.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

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