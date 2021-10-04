Актриса Ольга Сумська, зірка історичного серіалу "Роксолана", продовжує доводити публіці, що виглядати чудово можна в будь-якому віці
55-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Інстаграм, на яких позувала в гримерці на ТБ, передає Politeka.net.
Сумська показала обличчя крупним планом, даючи можливість розгледіти її незвичайний макіяж з акцентом на очі. У підписі Ольга зізналася, що сама робила собі макіяж.
"Серія нових портретів... 👀Мейк робила сама, як завжди... Може, трохи занадто?, - поділилася сумнівами актриса, - Але яскраво... Ви знаєте, що я і без мейка не боюся з'являтися"
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
Канікули та додаткові вихідні: у МОН назвали, коли школярі відпочиватимуть
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Ектор Хіменес-Браво оголосив, яка дівчина стане його дружиною: "Сто відсотків..."
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
Крім того, Сумська розповіла, що знімки були зроблені в особливий для неї день - вони з чоловіком Віталієм Борисюком, теж актором, який ще й співає, зважилися записати сольний концерт.
"🎸Так що вже зовсім скоро на @suspilne.media! ✋",- оголосила Ольга.
Користувачі бурхливо обговорюють побачене:
"А фон за спиною - такий собі. Хочеться, щоб все поєднувалося - гримерна Першого національного... Яка вже є"
"Красива і з мейком, і без! 😍 👌 💃 Але, як би дізнатися таємниці такого неймовірного макіяжу! Дуже красиво! 😍"
"Дуже любимо вас, ❤️🔥ви очманіла 👏"
"Тільки зараз помітила, що у Вас зникла родимка над губою. Вам дуже добре без неї!"
"Ух, яка красуня 😍"
"Гарно, але з таким мейкапом кожна буде красуня)"
"Та все якраз добре! Вам з Віталієм творчих успіхів та вдячних глядачів!"
"Цю жінку нічого не зіпсує і не злякає, - одним словом вона українка і цим все сказано.🥰🌹"
Нагадаємо, Ольга Сумська показала, як виглядає її обличчя після косметолога: "Без фільтрів"
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська без макіяжу розчулила ніжними кадрами з чоловіком Борисюком: "дуже красиві"
Також Politeka розповідала, що Сумська зловила Борисюка під час переодягання, пожартувавши над його вбранням: «така пара»