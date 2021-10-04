Актриса Ольга Сумська, зірка історичного серіалу "Роксолана", продовжує доводити публіці, що виглядати чудово можна в будь-якому віці

55-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Інстаграм, на яких позувала в гримерці на ТБ, передає Politeka.net.

Сумська показала обличчя крупним планом, даючи можливість розгледіти її незвичайний макіяж з акцентом на очі. У підписі Ольга зізналася, що сама робила собі макіяж.

"Серія нових портретів... 👀Мейк робила сама, як завжди... Може, трохи занадто?, - поділилася сумнівами актриса, - Але яскраво... Ви знаєте, що я і без мейка не боюся з'являтися"

Крім того, Сумська розповіла, що знімки були зроблені в особливий для неї день - вони з чоловіком Віталієм Борисюком, теж актором, який ще й співає, зважилися записати сольний концерт.

"🎸Так що вже зовсім скоро на @suspilne.media! ✋",- оголосила Ольга.

Користувачі бурхливо обговорюють побачене:

"А фон за спиною - такий собі. Хочеться, щоб все поєднувалося - гримерна Першого національного... Яка вже є"

"Красива і з мейком, і без! 😍 👌 💃 Але, як би дізнатися таємниці такого неймовірного макіяжу! Дуже красиво! 😍"

"Дуже любимо вас, ❤️🔥ви очманіла 👏"

"Тільки зараз помітила, що у Вас зникла родимка над губою. Вам дуже добре без неї!"

"Ух, яка красуня 😍"

"Гарно, але з таким мейкапом кожна буде красуня)"

"Та все якраз добре! Вам з Віталієм творчих успіхів та вдячних глядачів!"

"Цю жінку нічого не зіпсує і не злякає, - одним словом вона українка і цим все сказано.🥰🌹"

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