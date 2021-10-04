Актриса Ольга Сумская, звезда исторического сериала "Роксолана", продолжает доказывать публике, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте

55-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в гримерке на ТВ, передает Politeka.net.

Сумская показала лицо крупным планом, давая возможность разглядеть ее необычный макияж с акцентом на глаза. В подписи Ольга призналась, что сама делала себе мейкап.

"Серия новых портретов... 👀Мейк делала сама, как всегда... Может, немного слишком?, - засомневалась актриса, - Но ярко... Вы знаете, что я и без мейка не боюсь появляться"

Кроме того, Сумская рассказала, что снимки были сделаны в особенный для нее день - они с мужем Виталием Борисюком, тоже актером, который еще и поет, решились записать сольный концерт.

"🎸Так что уже совсем скоро на @suspilne.media! ✋🏻", - объявила Ольга.

Пользователи бурно обсуждают увиденное:

"А фон за спиной - такой себе. Хочется, чтобы все сочеталось - гримерная Первого национального... Какая уж есть"

"Красивая и с мейком, и без! 😍👌🏻💃 Но, как бы узнать тайны такого невероятного макияжа! Очень красиво! 😍"

"Очень любим вас, ❤️🔥вы обалденная 👏"

"Только сейчас заметила, что у Вас исчезла родинка над губой. Вам очень хорошо без неё!"

"Ух, какая красотка 😍"

"Красиво, но с таким мейкапом каждая будет красавица)"

"Да все как раз хорошо! Вам с Виталием творческих успехов и благодарных зрителей!"

"Эту женщину ничего не испортит и не испугает,-одним словом она Украинка и этим всё сказано.🥰🌹"

Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядит ее лицо после косметолога: "Без фильтров"

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская без макияжа умилила нежными кадрами с мужем Борисюком: "Очень красивые"

Также Politeka рассказывала, что Сумская поймала Борисюка во время переодевания, подшутив над его нарядом: «Такая пара»