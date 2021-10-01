Известная артистка Ольга Сумская показала свой визит к косметологу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда показала свой визит к косметологу и модную процедуру, которая увлажняет кожу.

Сначала Ольга показала кадры из холла клиники, на которых видно также ее мужа Виталия Борисюка. Похоже, эту процедуру они собрались делать вдвоем. Затем на видео видно, как актриса лежит на кресле мастера уже во время сеанса и показывает, как это происходит.

В конце Сумская поделилась результатом работы косметолога. Она нахваливает эту процедуру, уверяя, что ее лицо стало очень увлаженным, а эффект будет держаться больше недели.

"Ну вот друзья, лицо после процедуры, оно настолько увлажненное. Просто неимоверный лифтинговый эффект. Я довольна", - говорит Ольга в сторис. Также она подписала, что это: "Видео без фильтров".

Напомним, Ольга Сумская без макияжа умилила нежными кадрами с мужем Борисюком: "Очень красивые".

Как сообщала Politeka, Сумская поймала Борисюка во время переодевания, подшутив над его нарядом: "Такая пара".

Также Politeka писала, что Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова...".