Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила показати ідеальну чистоту в своїй новенькій квартирі.

Ольга Сумська звикла показувати в мережі різні кадри з життя. Причому нерідко артистка вибирає фото і відео без фільтрів. Цього разу актриса вирішила показати свій будинок.

Як відомо, не так давно Ольга розповіла про своє бажання змінити обстановку і поміняти квартиру на більш простору. Також зірка давно мріяла про свій власний будуар і просторій вітальні.

Однак через справи доглядати за розкішним житлом у артистки не завжди виходить, а мити скляні двері, мармурові стіни і позолочені крани без плям треба професійно. Тому Сумська чесно зізналася-вони з чоловіком замовляють в квартиру клінінгову компанію, яка приводить їм житло в порядок і ідеально відмиває все.

У сторісах Ольга детально показала найпроблемніші місця, а також показала вельми розкішні деталі інтер'єру:

"Прийшла з роботи, немає сил навіть залізти в душову, але тут так все сяє, що я це зроблю» - жартівливо підмітила артистка.

Ольга Сумська є знаменитою вітчизняною актрисою театру і кіно, знявшись в десятках картин. Зірка вже більше 30 років радує фанатів своєю творчістю, отримавши звання народної та заслуженої артистки України. Актрису запам'ятали найбільше за роллю Роксолани в однойменному серіалі.

На другому сторі актриса вже акцентувала увагу на макіяжі, який доповнив образ.

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