Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская решила показать идеальную чистоту в своей новенькой квартире.

Ольга Сумская привыкла показывать в сети разные кадры из жизни. Причем нередко артистка выбирает фото и видео без фильтров. В этот раз актриса решила показать свой дом.

Как известно, не так давно Ольга рассказала о своем желании сменить обстановку и поменять квартиру на более просторную. Также звезда давно мечтала о своем собственном будуаре и просторной гостиной.

Однако из-за дел присматривать за роскошным жильем у артистки не всегда выходит, а мыть стеклянные двери, мраморные стены и позолоченные краны без пятен надо профессионально. Поэтому Сумская честно призналась – они с мужем заказывают в квартиру клининговую компанию, которая приводит им жилье в порядок и идеально отмывает все.

В сторисах Ольга детально показала самые проблемные места, а также показала весьма роскошные детали интерьера:

«Пришла с работы, нет сил даже залезть в душевую, но тут так все сияет, что я это сделаю» - шутливо подметила артистка.

Ольга Сумская является знаменитой отечественной актрисой театра и кино, снявшись в десятках картин. Звезда уже более 30 лет радует фанатов своим творчеством, получив звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Актрису запомнили больше всего по роли Роксоланы в одноименном сериале.

На втором стори актриса уже акцентировала внимание на макияже, который дополнил образ.

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