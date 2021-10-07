Народная артистка Украины Ольга Сумская в спортивном костюме и кепке собралась на утреннюю пробежку со своими домашними любимцами, актриса выглядела очень уставшей.
Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - успешная артистка театра и кино. Звезда много гастролирует по Украине и принимает участие в различных спектаклях вместе со своим мужем Виталием Борисюком. Кроме этого, Сумская успевает сниматься в кино. Сейчас актриса работает над комедией "Любовь и блогеры" вместе с Владимиром Остапчуком и другими знаменитостями.
Несмотря на это, Ольга Сумская находит время на себя. В своем Instagram артистка рассказала, что она каждое утро бегает вместе со своими собаками. Сумская поделилась фотографией в спортивном костюме и очках.
"Пол часика пробежки", - написала актриса.
Заметно исхудавшая Пугачева обеспокоила видом в обтягивающих джинсах: "Ноги приделали чужие, что ли"
Сумская детально показала интерьер своей квартиры с золотыми кранами, мрамором и лестницей: "Нет сил..."
Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: «Влип очкарик»
Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин после приезда "скорой" сообщил о своем состоянии: "К вам есть просьба..."
Заметим, 55-летняя Ольга Сумская на фотографии выглядела уставшей и постаревшей. Вероятно, дается в знаки работа и недоспанные ночи.
Ранее Politeka писала, что Сумская подробно показала интерьер своей квартиры с золотыми кранами, мрамором и лестницей: "нет сил...".
Напомним, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "может, немного слишком?".
A еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская удивила ярким образом, надев платье с пайетками: фото.