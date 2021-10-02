Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська показала новий образ, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, знявшись у десятках картин. Зірка вже більше 30 років радує фанатів своєю творчістю, отримавши звання народної та заслуженої артистки України. Актрису запам'ятали найбільше за роллю Роксолани в однойменному серіалі. Зараз Ольга продовжує зніматися, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Ольга з'явилася в блискучій сукні з паєтками. Сумська зробила селфі, вражаючи образом.
На другому сторі актриса вже акцентувала увагу на макіяжі, який доповнив образ.
Пугачова "підколола" відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле: "Тобі кисень ніхто не перекривав?"
Дружина екс-"Холостяка" Михайлюка зізналася, як змінилися їхні стосунки після пологів і де він зараз: "Поправилася на 25 кг"
Незадоволена життям молода дружина Віктора Павлика різко відповіла на закиди: "Все-то ви знаєте..."
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
"Як вам мейк?",- запитала зірка під публікацією.
На останньому сторіс Ольга дивилася телевізор. Сумська включила передачу, де показували її чоловіка-Віталія Борисюка. Чоловік актриси був у піджаку, стоячи біля мікрофона на сцені.
Нагадаємо, зірка "Голосу країни" Даніель Салем емоційно висловив, що думає про Сумську
А ще Politeka повідомляла, що Сумська зловила Борисюка під час переодягання, пожартувавши над його вбранням
Також Politeka писала, що Ольга Сумська в образі суворої бізнес-леді показала стильний образ в примірювальній