Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська показала новий образ, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, знявшись у десятках картин. Зірка вже більше 30 років радує фанатів своєю творчістю, отримавши звання народної та заслуженої артистки України. Актрису запам'ятали найбільше за роллю Роксолани в однойменному серіалі. Зараз Ольга продовжує зніматися, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Ольга з'явилася в блискучій сукні з паєтками. Сумська зробила селфі, вражаючи образом.

На другому сторі актриса вже акцентувала увагу на макіяжі, який доповнив образ.

"Як вам мейк?",- запитала зірка під публікацією.

На останньому сторіс Ольга дивилася телевізор. Сумська включила передачу, де показували її чоловіка-Віталія Борисюка. Чоловік актриси був у піджаку, стоячи біля мікрофона на сцені.

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