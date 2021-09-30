Ведущий, экс-участник шоу "Голос країни" Даниэль Салем не смог сдержать эмоций после знакомства с известной актрисой

Даниэль Салем - ведет и участвует в различных проектах, передает Politeka.net. А также ведущий пробует себя в качестве актера.

В частности, сейчас проходят съемки фильма "Кохання без вагання", где Салем исполнит роль главного героя Игоря, которому разбили сердце.

По сюжету Игорь отправляется в лесной домик к своему брату. Именно в глуши и проводились съемки с Ольгой Сумской на днях, о которых оба рассказали в своих сторис.

"Вот я встречаю таких прекрасных партнеров... У меня первый съемочный день, а у тебя, друг?", - поинтересовалась актриса у коллеги.

"У меня второй", - ответил Салем.

Позже Даниэль разместил другое стори в котором эмоционально высказал, что думает о Сумской.

"Опять в лесу, и сегодня было знакомство с Ольгой Сумской. Я вам хочу сказать, что это невероятный комплекс грациозности, женственности, харизмы. Полный восторг!", - заявил Салем.

Отметим, картина "Кохання без вагання" должна выйти на экраны осенью 2022 года. Кроме Ольги Сумской и Даниэля Салема в съемках примут участие певец Арсен Мирзоян, и актер и блогер Александр Аввакумов.

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