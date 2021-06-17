Украинская певица Наталья Могилевская решила сбросить вес, а для этого объявила челлендж, к которому присоединились некоторые звезды

Наталья Могилевская много раз набирала и скидывала вес, передает Politeka.net. Сейчас звезда решила привести себя в форму, поэтому объявила челлендж.

В процесс своего похудения артистка привлекла звездного тренера Аниту Луценко, а также к двум красоткам присоединился ресторатор, бывший участник шоу "Голос країни" Даниэль Салем.

Последний записал сторис, в котором обратился к Наталье и Аните, немного посмеявшись над ними.

"Дорогие мои Наталья и Анита! Посмотрел бы я на вас, если бы вам пришлось скидывать 15 килограммов! А то там шесть, четыре... Но и дела идут хорошо... Готов убить кого-то", - заявил Салем.

Отметим, Наталья Могилевская пообещала, если проиграет, побриться на лысо, Анита Луценко - прыгнуть с парашютом, а Даниэль Салем, страдающий клаустрофобией, закрыться на час в гробу.

На днях Наталья рассказала, что сейчас весит 74,5 килограммов, а примерно до конца июня она должна сбросить - всего четыре.

Вчера певица рассказала, что избавилась от двух лишних кило.

"Итак, Анита, Салем, как идет ваше похудение? Ровно экватор проекта - мы начали 2 июня... остается еще 12 дней. У меня ровно 2 килограмма даже 2 кг 100 гр. Как ваши дела?", - похвасталась успехом Наталья.

Звезда боится бриться на лысо, поэтому старается из всех сил.

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".

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