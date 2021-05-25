Психолог, ресторатор, телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни", Даниэль Салем, рассказал, как попал в немилость коллег

Подробностями он поделился в программе "Зірковий шлях".

Сложно пришлось Салему с коллективом еще когда он работал официантом. Как рассказал Даниэль, его невзлюбили, потому что он выделялся.

«Я всегда был отброском. Даже в ресторанном бизнесе все всегда хотели от меня избавиться. Я всегда больше чаевых забирал. Я всегда был этим... знаешь, «умник». Я перебивал, я пытался сделать лучше, чем все, какой-то синдром отличника. Я никогда не подставлял. Но в любом случае, это не нравилось людям. В коллективе так непринято, надо быть под линеечку со всеми, к сожалению», - поделился Даниэль.

Отметим, сейчас уже ресторатор Даниэль Салем не останавливается на одном любимом деле и активно развивается в самых неожиданных сферах. Еще недавно мужчина покорял своими талантами на паркете, подружившись с судьями танцевального проекта. Теперь же Даниэль продолжает развиваться в профессиональном плане.

Совсем недавно мужчина объявил о том, что он будет новым ведущим шоу "Зірковий шлях". Артисты и коллеги мужчины поздравили его, не обошлось и без шуток.

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