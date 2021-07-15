Любопытые кадры с хореографом Владом Ямой и ведущим Даниэлем Салемом, участвовашим в "Танцях з зірками", попали в Сеть
Так, на официальной страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм опубликовали забавное видео с публичными "разборками" Ямы и Салема, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
39-летний Яма и его 37-летний оппонент показали, как надо драться, насмешив пользователей.
На кадрах Салем подошел к камере впритык, но Яма резко его одернул и встал на его место. Даниэль решил поставить на место хореографа и уж было занес кулак, чтобы ударить, как тут произошло непредвиденное.
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"Если разборки, то только такие 😂 Сегодня за настроение отвечают ведущий Даниэль Салем и танцовщик Влад Яма. Понравился ролик? Делитесь в комментариях 👇", - говорится в подписи.
Публика "залипла" на кадры, оценив перформанс красавчиков:
"Я балдею от этого видео, просматриваю и просматриваю😉"
"Яма бесстрашно подставил голову😂, красавцы🔥"
"Вот, наконец-то "выдали", я на Яму поэтому и записалась😮... хочу много танцев👍❤️Удачи"
"Талантливые и харизматичные 👏"
"Куда Даниэлю за Яму браться, выскочка Яма лучше"
"Кто-то объясните Яме, что его "кофточка" это обычная пижама в Европе. Люди в этом из дома не выходят"
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