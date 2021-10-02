Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская показала новый образ, на радость фанатов
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является знаменитой отечественной актрисой театра и кино, снявшись в десятках картин. Звезда уже более 30 лет радует фанатов своим творчеством, получив звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Актрису запомнили больше всего по роли Роксоланы в одноименном сериале. Сейчас Ольга продолжает активно работать, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.
На новой публикации Ольга появилась в блестящем платье с пайетками. Сумская сделала селфи, впечатляя образом.
На втором стори актриса уже акцентировала внимание на макияже, который дополнил образ.
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"Как вам мейк?", - спросила звезда под публикацией.
На последнем сторис Ольга смотрела телевизор. Сумская включила передачу, где показывали ее супруга - Виталия Борисюка. Муж актрисы был в пиджаке, стоя у микрофона на сцене.
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