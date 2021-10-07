Народна артистка України Ольга Сумська поділилася власним рецептом пісного борщу з шанувальниками та показала реакцію на страву чоловіка Віталія Борисюка.

Як пише Politeka.net, 55-річна відома артистка театру та кіно Ольга Сумська часто гастролює Україною та активно знімається в кіно. Попри це, Сумська знаходить час на себе (кожного ранку бігає по пів години) та не забуває про хатні справи.

У своєму Instagram акторка показала шанувальникам, як варить пісний борщ та показала покроковий рецепт страви. Окрім класичних капусти, моркви та буряка, Сумська додає до свого борщу помідори, томатний сік, базилік, кокосовий цукор та рисову олію.

Також Сумська показала реакцію свого чоловіка, актора Віталія Борисюка, на пісний варіант відомої страви. Борисюк вирішив пожартувати: зобразив робота і почав різко смикатися. Однак потім подякував дружині та сказав, що страва – неймовірно смачна.

"Так, Вітасик, ти що, термінатор? Так, відімри) Боже, злякав", - пожартувала Ольга.

Рaніше Politeka писaлa, що Сумська із захопленням розповіла, чим підкорив її Кричевський і "вколола" Борисюка: "Героїчний вчинок".

Нагадаємо, що Сумська детально показала інтер'єр своєї квартири з золотими кранами, мармуром і сходами: "Немає сил...".

A ще Politeka повідомлялa, що 55-річна Ольга Сумська похвалилася саморобним макіяжем: "Може, трохи занадто?".