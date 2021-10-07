Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась своим рецептом постного борща с поклонниками и показала реакцию на блюдо мужа Виталия Борисюка.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя известная артистка театра и кино Ольга Сумская часто гастролирует по Украине и активно снимается в кино. Несмотря на это, Сумская находит время на себя (каждое утро бегает по пол часа) и не забывает про домашние дела.

В своем Instagram актриса показала поклонникам, как варить постный борщ и показала пошаговый рецепт блюда. Кроме классических капусты, моркови и свеклы, Сумская добавляет к своему борщу помидоры, томатный сок, базилик, кокосовый сахар и рисовое масло.

Также Сумская показала реакцию своего мужа, актера Виталия Борисюка, на постный вариант известного блюда. Борисюк решил пошутить: изобразил робота и начал резко дергаться. Однако потом поблагодарил жену и сказал, что блюдо – невероятно вкусное.

"Так, Витасик, ты что, терминатор? Так, отомри) Боже, напугал", - пошутила Ольга.

Ранее Politeka писала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка: "Героический поступок".

Напомним, что Сумская подробно показала интерьер своей квартиры с золотыми кранами, мрамором и лестницей: "Нет сил...".

A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "Может, немного слишком?".