Народна артистка України, актриса Ольга Сумська, яка зараз знімається у комедії "Любов і блогери", поскаржилася шанувальникам на своїх сусідів.
Як пише Politeka.net, 55-річна актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка часто гастролює Україною з виставами та знімається у комедії "Любов і блогери", - активний користувач соціальних мереж. У своєму Instagram Сумська розповідає не тільки про роботу, а й ділиться побутом. Нещодавно артистка показувала шанувальникам у сторіс, як варити пісний борщ.
Цього разу Сумська показала, як сусіди замастили їй нещодавно вимиті вікна.
"От як тут не матюкатися, друзі? Буквально два дні тому компанія "Toо clean" помила вікна і подивіться, що наші сусіди зробили з усім балконом. Об**рали всі вікна… Я не знаю, що робити. Люди миють вікна, а нам їх загиджують, ну це жах", - сердито розповіла Сумська.
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Так, народній артистці знову довелося викликати клінінгову компанію.
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