Відома актриса Ольга Сумська показала, як її чоловік Віталій Борисюк співає на сцені, і кого втратив проєкт "Голос країни".

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою і телеведучою. Вже 25 років вона одружена з знаменитим актором і співаком - Віталієм Борисюком. Як відомо, Віталій брав участь у "Голосі країни", де потрапив до команди Олега Винника. Але на етапі нокаутів співака вигнали, Винник не звільнив для нього місця і не пропустив в прямі ефіри.

Так, цього разу Ольга Сумська поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, як її чоловік-Віталій Борисюк виступає на одному з телеканалів. Співак стоїть на сцені один в елегантному костюмі перед мікрофоном, і в якийсь момент починає співати свою пісню "Небо".

"Улюблена пісня "Небо". Вже скоро!",- повідомила Ольга Сумська.

"Щастя Шукаю і навіть не знаю чи є...Моє життя пройде...",- співає Віталій Борисюк.

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