Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе со своим супругом Виталием Борисюком решилась на серьезное признание

Ольга Сумская в одном из своих интервью рассказала о потери ребенка. Виталий Борисюк также вспомнил об этом непростом периоде во время интервью для «ЖВЛ».

По словам актрисы, это был тяжелой период, тогда ей казалось, что жизнь была против нее. Она переживала сложный и эмоциональный момент из жизни.

Во время беременности на ранних сроках актриса снималась сразу в 3-х фильмах.

«Тонечке было где-то 3 года. Я снималась в украинском сериале «Пастка», жила в поезде, постоянно моталась. Был совершенно сумасшедший ритм. А могла родить еще ребенка. Вот об этом я жалею, конечно. Очень жалею», - высказалась Ольга о потери сына.

Борисюк также вспомнил о прошлом, рассказав, как Ольга забеременела в 1993 году. Однако звезда продолжала работать. Из-за нагрузки и стресса у женщины и произошел выкидыш.

«Это был трагический момент... Сейчас он был бы уже взрослым» - рассказал Борисюк.

Причем он добавил, что еще одна беременность Ольги была под угрозой. Сумская даже легла в больницу и находилась под наблюдением медиков. Их дочь Анна родилась раньше указанного срока.

Напомним, у актрисы есть две дочери — Анна Борисюк и Антонина Паперная.

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк часто делятся семейными кадрами. Видно, что пара не растратила свою любовь за годы совместной жизни.

На новых кадрах супруги, обнимаясь, обратились к украинцам. Артист даже спел, заставив Сумскую улыбнуться.

Напомним, что дочь Сумской решила показать, какой мама была до популярности

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