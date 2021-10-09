Известная актриса Ольга Сумская показала, как её муж Виталий Борисюк поет на сцене, и кого потерял проект "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой и телеведущей. Уже 25 лет она замужем за знаменитым актером и певцом - Виталием Борисюком. Как известно, Виталий участвовал в "Голосе країни", где попал в команду Олега Винника. Но на этапе нокаутов певца выгнали, Винник не освободил для него места и не пропустил в прямые эфиры.

Так, на этот раз Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Она показала, как её муж - Виталий Борисюк выступает на одном из телеканалов. Певец стоит на сцене один в элегантном костюме перед микрофоном, и в какой-то момент начинает петь свою песню "Небо".

"Любимая песня "Небо". Уже скоро!", - сообщила Ольга Сумская.

"Счастье ищу и даже не знаю ли есть...Моя жизнь пройдет...", - поет Виталий Борисюк.

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