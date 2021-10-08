Народна артистка України, актриса і телеведуча Ольга Сумська, що прославилася за роллю Роксолани ще в 90-х, розповіла, як їй докучає один настирливий фанат.

55-річна артистка поділилася подробицями в інтерв'ю «Зірковий шлях».

Ольга Сумська - успішна артистка театру і кіно. Зірка багато гастролює по Україні і бере участь у різних виставах разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Крім цього, Сумська встигає зніматися в кіно. Однак нещодавно у неї з'явився неадекватний фанат, який не дає актрисі спокійно жити.

"Є один, який надсилає ... ось він просто пише, як він живе. Кожен божий день. Він пише, Як я посміхаюся, і що ми йому рідні. Ну, я не знаю", - розповіла актриса.

Але цим докучливий шанувальник не обмежився.

"Нещодавно він вже стояв біля мого під'їзду, щоб ви розуміли. Ну вже якось трохи стрьомно», - зізналася зірка.

Раніше Politeka писала, що Сумська із захопленням розповіла, чим підкорив її Кричевський і" вколола "Борисюка:"героїчний вчинок".

Нагадаємо, що 55-річна Сумська в спортивному костюмі збентежила постарілим виглядом: красномовні кадри

A ще Politeka повідомляла, що 55-річна Ольга Сумська похвалилася саморобним макіяжем: "може, трохи занадто?".