Народна артистка України, актриса і телеведуча Ольга Сумська, що прославилася за роллю Роксолани ще в 90-х, розповіла, як їй докучає один настирливий фанат.
55-річна артистка поділилася подробицями в інтерв'ю «Зірковий шлях».
Ольга Сумська - успішна артистка театру і кіно. Зірка багато гастролює по Україні і бере участь у різних виставах разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Крім цього, Сумська встигає зніматися в кіно. Однак нещодавно у неї з'явився неадекватний фанат, який не дає актрисі спокійно жити.
"Є один, який надсилає ... ось він просто пише, як він живе. Кожен божий день. Він пише, Як я посміхаюся, і що ми йому рідні. Ну, я не знаю", - розповіла актриса.
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Але цим докучливий шанувальник не обмежився.
"Нещодавно він вже стояв біля мого під'їзду, щоб ви розуміли. Ну вже якось трохи стрьомно», - зізналася зірка.
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