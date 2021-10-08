Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, прославившаяся по роли Роксоланы еще в 90-х, рассказала, как ей докучает один настырный фанат.

55-летняя артистка поделилась подробностями в интервью «Зірковий шлях».

Ольга Сумская - успешная артистка театра и кино. Звезда много гастролирует по Украине и принимает участие в различных спектаклях вместе со своим мужем Виталием Борисюком. Кроме этого, Сумская успевает сниматься в кино. Однако недавно у нее появился неадекватный фанат, который не дает актрисе спокойно жить.

«Есть один, который присылает… Вот он просто пишет, как он живет. Каждый божий день. Он пишет, как я улыбаюсь, и что мы ему родные. Ну, я не знаю», - рассказала актриса.

Но этим надоедливый поклонник не ограничился.

«Недавно он уже стоял возле моего подъезда, чтобы вы понимали. Ну уже как-то немного стремно», - призналась звезда.

Ранее Politeka писала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка: "Героический поступок".

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A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "Может, немного слишком?".