Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская, которая сейчас снимается в комедии "Любовь и блогеры", пожаловалась поклонникам на своих соседей.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая часто гастролирует по Украине со спектаклями и снимается в комедии "Любовь и блогеры", - активный пользователь социальных сетей. В своем Instagram Сумская рассказывает не только о работе, но и делится бытом. Недавно артистка показывала поклонникам в сторис, как варить постный борщ.

На этот раз Сумская показала, как соседи замазали ей недавно вымытые окна.

"Вот как тут не материться, друзья? Буквально два дня назад компания "Тоо clean" помыла окна и посмотрите, что наши соседи сделали со всем балконом. Об**рали все окна ... Я не знаю, что делать. Люди моют окна, а нам их загаживают, ну это ужас", - сердито рассказала Сумская.

Так, народной артистке снова пришлось вызывать клининговую компанию.

Ранее Politeka писала, что муж Ольги Сумской Борисюк на сцене показал, кого потерял "Голос країни": "Моя жизнь пройдет...".

Напомним, что муж Сумской Борисюк начал резко дергаться прямо за обедом, артистка напугана: "Витасик, ты что".

A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры.