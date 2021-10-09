Народна артистка України, актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка ще в молодості прославилася завдяки ролі Роксолани, продовжує радувати шанувальників своїми фото в Instagram.
Ольга Сумська на сцені може перевтілитися в будь-який образ, який задуманий сценарієм. Однак в реальному житті зірка вважає за краще одну модель поведінки, класичний образ і мінімум макіяжу.
Зараз артистка закінчила зйомки в одному серіалі і відразу ж приступила до участі в новому проекті. Причому встигає зірка також дивитися за будинком і готує різні страви, рецептами яких ділиться в Instagram.
Нерідко Ольга також показує різні варіанти своїх нарядів, які їй подобається чергувати. З настанням осені Сумська вирішила приміряти скромний і лаконічний лук з чорною сукнею і чобітьми. А Аксесуари і окуляри в чорній оправі дуже вдало завершили образ.
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"Як вам?» - запитала Ольга у своїх шанувальників.
Також ми писали, нещодавно у Ольги з'явився неадекватний фанат, який не дає актрисі спокійно жити.
"Є один, який надсилає ... ось він просто пише, як він живе. Кожен божий день. Він пише, Як я посміхаюся, і що ми йому рідні. Ну, я не знаю», - розповіла актриса.
Але цим докучливий шанувальник не обмежився.
"Нещодавно він вже стояв біля мого під'їзду, щоб ви розуміли. Ну вже якось трохи стрьомно», - зізналася зірка.
Раніше Politeka писала, що Сумська із захопленням розповіла, чим підкорив її Кричевський і" вколола "Борисюка:"героїчний вчинок".
Нагадаємо, що 55-річна Сумська в спортивному костюмі збентежила постарілим виглядом: красномовні кадри
A ще Politeka повідомляла, що 55-річна Ольга Сумська похвалилася саморобним макіяжем: "може, трохи занадто?".