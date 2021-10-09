Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая еще в молодости прославилась благодаря роли Роксоланы, продолжает радовать поклонников своими фото в Инстаграм.

Ольга Сумская на сцене может перевоплотиться в любой образ, который задуман сценарием. Однако в реальной жизни звезда предпочитает одну модель поведения, классический образ и минимум макияжа.

Сейчас артистка закончила съемки в одном сериале и сразу же приступила к участию в новом проекте. Причем успевает звезда также смотреть за домом и готовит разные блюда, рецептами которых делится в Инстаграм.

Нередко Ольга также показывает разные варианты своих нарядов, которые ей нравится чередовать. С наступлением осени Сумская решила примерить скромный и лаконичный лук с черным платьем и сапогами. А аксессуары и очки в черной оправе очень удачно завершили образ.

«Как вам?» - спросила Ольга у своих поклонников.

Также мы писали, недавно у Ольги появился неадекватный фанат, который не дает актрисе спокойно жить.

«Есть один, который присылает… Вот он просто пишет, как он живет. Каждый божий день. Он пишет, как я улыбаюсь, и что мы ему родные. Ну, я не знаю», - рассказала актриса.

Но этим надоедливый поклонник не ограничился.

«Недавно он уже стоял возле моего подъезда, чтобы вы понимали. Ну уже как-то немного стремно», - призналась звезда.

Ранее Politeka писала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка: "Героический поступок".

Напомним, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры

A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "Может, немного слишком?".