Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала свой танец на шестом эфире "Танців з зірками" и разоткровенничалась о выступлении.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной отечественной певицей. Звезда заявила о себе на "Х-Фактор", а теперь одна из самых популярных исполнителей Украины. В новом сезоне "Танців" Александра решила попробовать себя в качестве участницы. Звезда уже прошла шесть эфиров и продолжает выступления.

На новых кадрах Александра показала, как танцевала в последнем эфире. Звезда исполнила с партнером Юрием Мешковым танец ча-ча-ча.

"Это был самый сложный эфир для меня.

И не только из-за безумного стресса и шока, сквозь который мы все прошли в зоне риска. Но и потому, что я очень боялась подвести своего кумира - Дэвида Боуи. Я ооочень хотела показать всем как легко и непринужденно можно танцевать под его песню, но танец Ча-ча-ча очень усложнил эту задачу.

Этот артист для меня - гораздо больше чем музыка. Он дал мне вдохновение идти к своей цели. Он дал мне понять, что я не одна в этом мире, кто чувствует себя таковым, что это нормально и что можно свою инаковость превратить в искусство, которое еще на долгие годы останется в музыке.

И я очень очень благодарна всем, что мне возможность станцевать для вас еще раз.

Мы удивим вас и покажем все на нас хватит!", - написала Александра.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Партнер просто молодец", "Вы молодцы. Верю в вас", "Какая обалденная, классная, умница", "Александра, вы невероятная", "Вы красивая пара и с каждым эфиром все больше виден прогресс !! - Молодцы, болею за вашу пару !!)))))".

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