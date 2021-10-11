Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася чуттєвими фото зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим, якого раніше назвала своїм кумиром.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Зарицька показала себе і Мєшкова в їхніх образах з минулого ефіру "Танців".

Для цього номера виконавиця одягла ефектну червону сукню з дуже глибоким декольте, доповнивши образ напівпрозорими чорними рукавичками. Її партнер виступав у чорному костюмі, розшитому сріблястими і червоними паєтками.

Темою випуску були кумири учасників. Зарицька здивувала багатьох, назвавши своїм кумиром саме Мєшкова. На нових фото співачка позувала, притулившись до танцюриста і дивлячись на нього з обожнюванням.

"Багато думок, багато емоцій. Проте напишу щось трохи пізніше. Головне, що ви були поруч", - підписала кадри Саша.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Просто кращі, люблю вас", "як схудла просто красуня", "Ну такі вже красиві", "Пупсики", "красиві, Класні, вболівала за вас!", "Це щось більше ніж пристрасть, і це більше ніж танець, і ніж партнери", "Сашенька, ви диво", - пишуть люди.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA зізналася, що відчуває до свого партнера по «Танцях з зірками».

Як повідомляла Politeka, українці збунтувалися після "несправедливого" рішення суддів "Танці з зірками".

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA в сукні з глибоким декольте викликала суперечки в мережі.