Солистка группы "KAZKA" и участница шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая показала, как готовится к выходу на паркет вместе со своим напарником Юрием Мешковым.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Сейчас артистка также является участницей шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, как проходит тренировка к выступлению Александры Зарицкой и Юрия Мешкова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Видео о том, как прошла наша неделя. Также знакомим вас с нашими танцевальными друзьями на шоу. Полная версия на нашем YouTube💥 Если хотите видеть больше таких видео - голосуйте за пару САША + ЮРА❤️🐱 01 на 7914 💌 Сегодня в 21:00 включайте 1 + 1 и смотрите, что мы для вас приготовили;)

@olgakharlan @mieshkov_yuriy @ logai.arthur @ karelina.ann__ @ anton.nesterko @dimakadnay

Вы же мои бусинки 💕 Успеха сегодня нам всем!", - пожелала Александра Зарицкая своим соперникам.

Среди соперников солистка KAZKA выделила несколько участников, которых считает друзьями - Ольгу Харлан, Дмитрия Кадная, Антона Нестерко, Анну Карелину и Артура Логая.

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