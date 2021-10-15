Украинский танцор и хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар в каждом эфире шоу привлекает внимание к своим танцам вместе с новой партнершей Ольгой Харлан.

В новом сезоне танцевального шоу Дмитрий Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, которая решила получить новый для себя опыт. В последнем эфире пара была в зоне риска на вылет, но им удалось продолжить участие в шоу благодаря зрительскому голосованию, за что танцор решил поблагодарить своих поклонников.

Между съемками и тренировками пары часто встречаются между собой, а также общаются в гримерках. Один из забавных моментов решила опубликовать еще одна участница шоу - Александра Зарицкая.

Певица «застукала» танцора вместе со свой партнершей отдыхающими на диванах. Причем вальяжные позы весьма удивили Зарицкую, которая решила отснять отдых коллег на камеру.

«А можно задать вопрос, как называется эта поза? Вот так как сидеть? Да вы уже синхронизировались!» - удивилась певица и показала, как Ольга и Дмитрий рядом отдыхают с ноутбуком и телефоном.

Ранее Дмитрий обратился к фанатам:

«Наш Титаник не потонул на прошлой неделе, благодаря вам! В этом эфире будет жёстко… Роза и Джек верят, что в следующей серии их корабль продолжит своё плаванье, минуя все айсберги! Мы танцуем седьмыми, танцуем для вас, не пропустите!», - подписал пост 35-летний Дикусар.

Его откровение нашло отклик у звезды «Дизель шоу» Виктории Булитко, которая танцевала с Дикусаром в одном из сезонов шоу.

Напомним, что Дикусар не стал молчать после очередного эфира "Танцев со звездами": "Со мной это происходило".

Как сообщала Politeka, Дикусар внезапно резко ответил поклонникам: «Не безвольное мясо…».

Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар стал отцом, показав ребенка: «Я буду рядом, малышка!».