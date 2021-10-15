Украинский танцор и хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар в каждом эфире шоу привлекает внимание к своим танцам вместе с новой партнершей Ольгой Харлан.
В новом сезоне танцевального шоу Дмитрий Дикусар танцует в паре с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, которая решила получить новый для себя опыт. В последнем эфире пара была в зоне риска на вылет, но им удалось продолжить участие в шоу благодаря зрительскому голосованию, за что танцор решил поблагодарить своих поклонников.
Между съемками и тренировками пары часто встречаются между собой, а также общаются в гримерках. Один из забавных моментов решила опубликовать еще одна участница шоу - Александра Зарицкая.
Певица «застукала» танцора вместе со свой партнершей отдыхающими на диванах. Причем вальяжные позы весьма удивили Зарицкую, которая решила отснять отдых коллег на камеру.
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«А можно задать вопрос, как называется эта поза? Вот так как сидеть? Да вы уже синхронизировались!» - удивилась певица и показала, как Ольга и Дмитрий рядом отдыхают с ноутбуком и телефоном.
Ранее Дмитрий обратился к фанатам:
«Наш Титаник не потонул на прошлой неделе, благодаря вам! В этом эфире будет жёстко… Роза и Джек верят, что в следующей серии их корабль продолжит своё плаванье, минуя все айсберги! Мы танцуем седьмыми, танцуем для вас, не пропустите!», - подписал пост 35-летний Дикусар.
Его откровение нашло отклик у звезды «Дизель шоу» Виктории Булитко, которая танцевала с Дикусаром в одном из сезонов шоу.
Напомним, что Дикусар не стал молчать после очередного эфира "Танцев со звездами": "Со мной это происходило".
Как сообщала Politeka, Дикусар внезапно резко ответил поклонникам: «Не безвольное мясо…».
Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар стал отцом, показав ребенка: «Я буду рядом, малышка!».