Хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила высказать свое мнение по поводу посленего танца певицы Александры Зарицкой.

На этот раз танцовщица решила высказать свое мнение по поводу танца Александры Зарицкой, а также подметила силньые и слабые стороны партнеров в последнем вышедшем эфире. Причем в этт раз оценка хореографа была заметно выше.

«Оценка 8 из 10. В этой Ча-ча-ча лично я смотрела постоянно на утонченные и красивые стопы Саши. Определенно я в восторге от того, как уверенно чувствует себя Александра на сцене. Она раскована эмоционально и видно же, как она кайфует, но…

Хотелось бы добавить больше резкости и четкости в ногах и работы в коленях. Иногда проскакивали шаги сверху. Бедер было более чем достаточно. Шпагат был классный, но это мы уже видели. Спасибо за поддержки, но пока что выглядит тяжеловато, сумбурно для обоих», - высказалась Гвоздева.

Также танцовщица опубликовала фотографию, на которой предстала с нежным макияжем и в пальто цвета кэмел. Так, победительница "Танців" дала поклонницам несколько советов о том, как надо чувствовать себя настоящей женщине.

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