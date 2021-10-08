Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше заявляла, що більше не братиме участі в шоу "Танці з зірками", розповіла про свої переговори з продюсером проекту.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, в новому сезоні Гвоздьова стала запрошеною четвертою суддею в четвертому ефірі "Танців з зірками". Тоді у неї виникло непорозуміння з Катериною Кухар щодо термінології, яку краще використовувати при оцінці учасників.

Крім того, сталося з'ясування стосунків з партнеркою Melovina Єлизаветою Русиною.

"Тільки що була на каналі 1+1, спілкувалися з Володимиром Завадюком, підводили підсумки ефіру, всякі варіанти обговорювали подальшої співпраці, як хореографа, як журі, як танцівницю», - сказала вона.

Також Гвоздьова звернулася до українців з питанням, в якому образі вона найбільше подобається в даному проекті.

Нагадаємо, Гвоздьова стала переможницею шоу" Танці з зірками " в 2018 році, тоді її партнером був шоумен Ігор Ласточкін. Цього року проект прозднує своє 15 річчя.

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