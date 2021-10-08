Певец MELOVIN, фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также участник проекта "Танці з зірками", показал, что происходило за кулисами шоу.
Как пишет Politeka.net, эпатажный певец MELOVIN недавно заявил на фестивале Atlas, что он любит как женщин, так и мужчин. До этого артистка поддержал Андрей Данилко на национальном отборе Евровидения. А сейчас исполнитель решил попробовать свои силы в шоу "Танці з зірками", где выступает вместе с Елизаветой Русиной. Не забывает MELOVIN и об Инстаграм, где делится самым интересным.
На новом видео, которое певец опубликовал в Инстаграм, MELOVIN показал, что происходило за кадром последнего эфира "Танців з зірками". Артист в последнем выпуске примерил образ Круэллы, а Елизавета надела костюм далматинца.
Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:
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