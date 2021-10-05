Участник "Танців з зірками" Melovin обратился к украинцам после очередного эфира.

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Танці з зірками" Melovin (Константин Бочаров), который недавно сделал каминг-аут, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, после очередного эфира, посвященного фильмам, исполнитель показал удивительное фото с паркета, а в подпсии к нему обратился к поклонникам.

На фотографии Костя и его партнерша Лиза Русина запечатлены на паркете во время исполнения своего танца в прошлом эфире шоу. Они подготовили танец по мотивам фильма "Круэлла" и подобрали соответственные образы.

В подписи к публикации Melovin обратился к украинцам: "Чего хотелось бы увидеть от нас в следующем эфире?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певца: "Я просто хочу увидеть в следующем эфире вас, ну и так до финала. Жду новые яркие неожиданные образы", "От вас нам хочется чего угодно!", "В Голливуд вас хотелось бы! Вот чего нам хотелось бы", "Все хотят быстрые, а я румбу хочу", "Классные, я не могу налюбоваться на вас в этом образе, вижу и ты тоже", "Любой танец, к которому у вас душа лежит", "Хочется справедливых оценок для вашей пары".

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