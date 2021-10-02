Участницу шоу "Танці з зірками" и олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан разлучат с её партнером Дмитрием Дикусаром

Как передает Politeka.net, близится уже пятый эфир нового сезона шоу "Танці з зірками". Среди звездных участников остались: Константин Войтенко, Melovin, Артур Логай, Lida Lee, Евгения Власова, Станислав Горуна, Фагот, Джамала, Александра Зарицкая и Ольга Харлан. На прошлом эфире именно пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара прошла в тройку лидеров.

Так, на своей странице в Инстаграм Ольга Харлан рассказала грустную новость. Как известно, на шоу состоится эфир "Обмен партнерами". Поклонники спросили у Ольги, с кем она хотела танцевать на таком эфире.

"Во-первых, еще нужно дойти до этого эфира. Во-вторых, если дойду, то вот так буду смотреть на партнера, которого мне дадут. Очень сложно будет без Димки", — с грустью заявила Ольга Харлан.

Также, её спросили, дойдет ли она до финала шоу "Танці з зірками".

"Очень хочется", — ответила Ольга.

Ранее сообщалось, экс-муж Билык и Шоптенко Дикусар в объятиях партнерши Харлан сам напросился на критику: "Это всё для..."

Также, Харлан честно рассказала о трудностях на "Танцях з зірками" в паре с Дикусаром: "Пока из них всех..."

Politeka рассказывала, Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова..."