Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая стала новой участницей "Танців з зірками", рассказала, что ждет зрителей в новом эфире

Как пишет Politeka.net, Ольга Харлан выступает на шоу в паре с бывшим мужем Ирины Билык Дмитрием Дикусаром. Паре пророчат выход в финал, ведь Дикусара просто обожают зрители. На фото Ольга в атласном платье буквально растаяла в руках партнера.

«Друзья, уже завтра следующий прямой эфир @tanci1plus1! Как то быстро время летит! Тем не менее, вас ждёт незабываемый вечер! Потому что это будет «ВЕЧЕР ЛАТИНЫ» и это, ой, как горячо!», - отметила Харлан.

В комментариях звездной красотке и ее партнеру оставили массу приятных слов.

«Лучший стиль танца!!! Удачи, Оля!», «О мой Бог! Прекрати. Ты слишком красива», «Наша Чемпионочка», «Красивые», «Лучшая пара сезона!», «Оля, Вы - шикарная девушка. Просто космос! Желаю Вам победы. И партнер у вас самый лучший», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Харлан застукали за кулисами "Танців з зірками" с итальянским красавцем: "Люблю".

Еще Politeka писала, что Харлан показала подготовку чемпиона Горуны к новому эфиру танцевального шоу: «На стиле!».

Также Politeka сообщала, что Харлан после поражения на Олимпиаде сделала заявление: «Больно, страшно, но…».